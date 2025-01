Enquête sur le détournement d'1,2 milliard FCfa à la Sénégalaise de l’Automobile : Un responsable interpellé à l'AIBD

Dans le cadre d’une enquête portant sur un détournement de 1,2 milliard de francs Cfa à la Sénégalaise de l'Automobile, K. Dieng, adjoint au responsable Transit du concessionnaire de véhicules a été interpellé à l'Aéroport International Blaise Diagne.



Selon des informations relayées par "Libération" et "Seneweb", le concernait tentait de quitter le territoire national.



K. Dieng était chargé de la gestion des paiements liés au dédouanement des véhicules importés au nom de la Sénégalaise de l'Automobile, à la Perception Dakar-Port.



Chaque règlement effectué devait être accompagné d'une quittance attestant l'exécution de l’opération. Toutefois, une alerte a été donnée lorsque le receveur général du Trésor a questionné le concessionnaire sur des arriérés de paiement des frais de douane pour l'année 2023.



Face à cette réclamation, la Sénégalaise de l'Automobile a d'abord contesté les faits avant de réaliser son erreur, car K. Dieng, après avoir annoncé un arrêt maladie, n’avait pas pu présenter les quittances nécessaires.



L’examen des comptes pour l’année 2024 a également mis en lumière d'autres irrégularités liées aux frais de dédouanement. "Libération" évoque plusieurs indices suggérant que K. Dieng aurait bénéficié de complicités à la fois internes et externes.



Bien que le suspect ait nié les accusations, il a reconnu que sa seconde épouse avait tenté, sous une fausse identité, de négocier un moratoire auprès du Trésor pour la Sénégalaise de l'Automobile. Les investigations menées par la Division des Investigations Criminales (Dic) ont révélé qu'il avait également créé une société nommée "Logis Transit", située au centre commercial 4C, où des quittances du Trésor datant de 2020 ont été retrouvées. Interrogé sur ces documents, K. Dieng a choisi de faire valoir son droit de garder le silence.



Le quotidien "Libération" annonce que K. Dieng sera présenté au parquet ce lundi, où le parquet financier devrait demander une prolongation des investigations pour abus de confiance et blanchiment de capitaux.