Entendu par le Doyen des juges, Jérôme BANDIAKY cite le nom de Mimi TOURE

Entendu au fond, il y a quelques semaines, Jérôme BANDIAKY, alias « Sniper », homme de main du régime de Macky SALL, accusé d’avoir coordonné toutes les sales besognes, a cité le nom de l’ancienne Premier ministre, Mimi TOURE devant le Doyen des juges.



Arrêté en septembre dernier pour escroquerie au préjudice de l’État, usurpation de fonction, trafic d’armes et de munitions et détention d’armes, Jérôme BANDIAKY a déclaré avoir obtenu l’appartement qu’il occupait illégalement au centre-ville avec sa famille, grâce à l’actuelle Envoyée spéciale du Président Bassirou Diomaye FAYE. Les faits remontent, selon BANDIAKY, à l’époque où Mimi TOURE occupait était la cheffe de la Primature.



Selon le journal Les Échos, qui rapporte dans son édition de ce lundi, des extraits de cette audition, Aminata TOURE l’avait engagé comme « assistant de sécurité ». BANDIAKY d’expliquer que son travail peut consister à suivre de loin la personne qui l’a engagé pour assurer sa sécurité ou bien veiller sur ses enfants, les amener à l’école, etc. ou même se charger de certaines démarches secrètes.



Il a confié au Doyen des juges que lorsqu’il était au service de l’ancienne Premier ministre, il arrivait souvent en retard au travail. Il habitait les Mamelles. Mimi TOURE lui a alors proposé de faire une demande et de la lui remettre afin qu’elle lui trouve une villa en centre-ville. C’est ainsi que la villa [l’appartement] qu’il occupait avec sa famille en ville lui a été remise, a-t-il indiqué.



Le journal ajoute qu’en accomplissant la formalité demandée par l’ancienne Premier ministre, il dit avoir signé les documents en tant qu’assistant de sécurité et non comme agent de l’État. Lorsque Mimi TOURE a été éjectée de la Primature, BANDIAKY dit avoir continué à occuper l’appartement, car il s’était pendant ce temps rapproché de Macky SALL. Du coup, il était souvent à la Présidence.



Jérôme BANDIAKY a juré n’avoir jamais fait de trafic d’armes.



