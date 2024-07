Erdogan "condamne fermement" l’assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan a condamné, mercredi, l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh.



"Je condamne fermement et maudis l'assassinat perfide du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran", a-t-il écrit sur les plateformes des réseaux sociaux.



Le président turc a qualifié l'assassinat d'Ismail Haniyeh d'"acte méprisable qui vise à saper la cause palestinienne, la glorieuse résistance de Gaza et la juste lutte de nos frères et sœurs palestiniens, à démoraliser et à intimider les Palestiniens."



"L'objectif de l'assassinat de mon frère Ismail Haniyeh est le même que celui des attaques abominables contre le cheikh Ahmed Yassine, Abdel Aziz Al-Rantissi et de nombreuses autres personnalités politiques de Gaza", a ajouté Erdogan.



Et de poursuivre : "Cependant, la barbarie sioniste ne sera pas en mesure de réaliser ses ambitions comme cela a été le cas jusqu'à présent. Grâce à une position plus ferme du monde islamique et à l'alliance de l'humanité, la persécution et le génocide à Gaza, en particulier la terreur d'Israël dans notre région, prendront certainement fin et notre région et le monde seront en paix".



Erdogan a réaffirmé la volonté de la Türkiye à œuvrer pour soutenir le peuple palestinien.



"Nous continuerons à soutenir nos frères et sœurs palestiniens avec tous nos moyens et toutes nos forces. Nous continuerons à œuvrer pour la création d'un État palestinien libre, souverain et indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, sur la base des frontières de 1967", a-t-il assuré.



"Je souhaite la miséricorde de Dieu à mon frère Ismail Haniyeh, qui est tombé en martyr à la suite de cet odieux attentat ; je souhaite de la patience à sa famille. Mes condoléances vont à nos frères et sœurs gazaouis et palestiniens ainsi qu'au monde islamique", a conclu le président turc.



Le Hamas a déclaré, plus tôt dans la journée du mercredi, qu'Ismail Haniyeh, le chef de son bureau politique, avait été tué dans une frappe aérienne israélienne contre sa résidence dans la capitale iranienne.



L'agence de presse iranienne a qualifié cet assassinat de "raid sioniste perfide".



Le dirigeant palestinien assassiné avait participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien dans la soirée du mardi, avant d'être assassiné.



Le Corps des gardiens de la révolution islamique, une unité d'élite iranienne, a également confirmé l'incident.



Aucune annonce n'a été faite par Israël à ce sujet dans l'immédiat.



Selon l'agence iranienne Mehr News, l'assassinat a eu lieu vers 2 heures du matin, heure locale (22 h 30 GMT, mardi).



Haniyeh était hébergé "dans l'une des résidences pour vétérans de guerre dans le nord de Téhéran", a indiqué la même source.



AA