Exploitation des données satellitaires : À l’UGB, des étudiants vantent les mérites du programme SERVIR (vidéo)

La communauté des praticiens du programme SERVIR a été mise en place, vendredi, lors de la seconde journée de l’atelier sur le suivi des points d’eau dans la Zone sylvo-pastorale.



Les étudiants qui ont pris part à ces échanges se félicitent d’avoir pu bénéficier d’importants enseignements tirés de ce conclave, a constaté Ndarinfo.com.



Ils ont souligné l’utilité de ce cadre d’expérimentation pratique en appelant au renforcement de la coopération entre le programme et l’Université Gaston Berger.



Le docteur Adama SARR, coordonnateur du programme au Sénégal et le professeur Labaly TIOURE, géomaticien et chercheur à la section de Géographie de l’UGB, ont fortement salué l’implication action des étudiants à ce conclave.



