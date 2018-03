FRANCE : Karim Wade visé par une information judiciaire

Depuis sa libération de prison en juin 2016, Karim Wade ne s’est pas rendu en Europe, notamment en France. Et pour cause ? Le Quotidien révèle que l’ancien ministre, qui évite la France où vivent ses enfants et ses parents, est sous la menace d’une information judiciaire devant le pôle financier de Paris. A l’origine, une plainte de la compagnie propriétaire de son jet privé.