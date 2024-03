Facebook est en panne : tout ce qu’il faut savoir

Facebook ne fonctionne plus, en ce moment. Il semble que l’app est touchée, mais c’est aussi le cas pour le site web de la plateforme. Si vous avez rencontré un pépin aujourd’hui, sa cause est donc toute trouvée.



Il n’existe pas, pour l’instant, de solution permettant de remédier à cet incident. La patience reste donc de rigueur. Si Meta publie un correctif, nous vous tiendrons bien évidemment au courant. En général, il ne faut pas très longtemps pour que la firme de Mark Zuckerberg réagisse. Surtout quand le problème touche plusieurs pays en même temps.



Si vous souhaitez suivre la situation en temps réel, il existe un lien dédié. Sur la page de statut de Meta, on peut ainsi savoir si ses différentes apps sont fonctionnelles ou nous.



La panne en détail

Si vous souhaitez en savoir plus sur la panne de Facebook, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Downdetector. Il s’agit d’un site spécialisé qui recense les bugs survenus sur les sites les plus populaires, comme les réseaux sociaux ou les opérateurs de téléphonie mobile. Consultez simplement le graphique qui s’affiche pour Facebook, et si vous constatez encore une activité anormale, c’est que le souci n’est pas résolu pour l’instant.



Pour régler le bug, il y a fort à parier que l’équipe de Facebook est d’ores et déjà à pied d’œuvre. La plateforme est tout de même utilisée par plus de deux milliards de personnes chaque mois, tout autour du globe. Des ingénieurs sont donc dédiés à la résolution des bugs, comme dans chaque société de cette taille, habituellement.



Quelles sont les causes de cette panne ?

Le plus souvent, les pannes rencontrées par Facebook et les autres réseaux sociaux sont dues à des erreurs dans le code source. Il suffit alors que les développeurs le relisent pour trouver ce qui cloche.



Mais il arrive parfois que des pirates soient à l’origine d’interruptions. Ces internautes malveillants sont notamment très friands des données personnelles que nous stockons sur nos profils privés. Facebook n’est d’ailleurs pas le seul à en faire les frais : iCloud, Twitter ou Pinterest ont rencontré les mêmes mésaventures.



Pas de panique, cependant : la plupart du temps, les garde-fous de nos apps font très bien le travail. Mais la procédure peut prendre un certain temps.



De son côté, Meta n’a pas non plus confirmé connaître la source de notre panne. Le groupe avait déjà dû résoudre un souci technique avec Facebook en juin 2022, pour ne citer que cette date.



