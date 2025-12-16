Faux documents d’état civil : un faussaire déféré à Saint-Louis

L’antenne régionale de Rosso a déféré, le 15 décembre 2025, devant le Tribunal de grande instance de Saint-Louis, un individu poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, faux en écritures privées et obtention indue de documents administratifs sénégalais, a-t-on appris de source sécuritaire.





La procédure fait suite à une affaire antérieure liée à la facilitation frauduleuse de documents administratifs. Un ressortissant étranger avait notamment cité le mis en cause comme étant l’intermédiaire ayant facilité l’obtention d’un extrait de naissance moyennant la somme de 125 000 francs CFA.





L’individu a été interpellé à Kaolack en possession d’un cartable contenant plusieurs faux documents, des actes vierges ainsi que des actes d’état civil jugés douteux, dont certains attribués à la municipalité de Kaolack.



La fouille de son téléphone a permis de découvrir des échanges WhatsApp avec un agent municipal en service à la mairie de Kaolack, portant sur l’établissement de documents au profit de personnes dont la nationalité sénégalaise était suspecte.





Entendu par les enquêteurs, l’agent municipal concerné a initialement tenté de se dédouaner, affirmant que le mis en cause lui avait demandé de rédiger les actes et de les lui transmettre via WhatsApp, estimant que ce dernier avait perçu les paiements effectués par les demandeurs.





Convoqué et interrogé à son tour après un déplacement des enquêteurs à Kaolack, le principal suspect a d’abord soutenu que les demandes concernaient des actes réguliers fondés sur des dossiers existants. Toutefois, confronté à des messages explicites évoquant des paiements supplémentaires et la dangerosité de l’opération, il a fini par reconnaître les faits.





Il a avoué avoir confectionné des extraits de naissance frauduleux à partir de simples informations fournies par ses clients, contre des sommes variant entre 5 000 et 15 000 francs CFA par document. Il a également détaillé son mode opératoire consistant à insérer illégalement des identités dans les registres d’état civil, en utilisant des pages non exploitées ou les dernières entrées des registres annuels.





Selon ses déclarations, une vingtaine de faux actes auraient ainsi été produits et intégrés de manière frauduleuse dans les registres, donnant une apparence d’authenticité aux documents délivrés.



MS/NDARINFO



