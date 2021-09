Faux passeports et 2 députés de BBY : Révélations sur 14 mariages fictifs

Libération parle de quatorze (14) "certificats de mariage" portant leurs noms, neuf (9) autorisations parentales, sept (7) relevés de comptes, dix neuf (19) extraits de naissance et treize (13) relevés authentiques de leurs indemnités parlementaires retrouvées retrouvées chez El hadji Diadie Kondé lors de la perquisition.



Kondé révèle sa "fraternité d'affaires" avec eux et confesse sur pv: "ils étaient informés et percevaient leurs pourcentages".



O.Sall, M.A.Sall et A.Sall: l'histoire des trois (3) faux enfants de Mamadou Sall et de ses deux (2) fausses épouses, S.Wagué et M;Diaby, à qui des passeports diplomatiques ont été vendus; le rôle de Sadio Dansokho, le président du conseil départemental de Saraya et député lors de la 12ème magistrature, qui est aussi trempé dans le scandale.



Convoqué pour auditions à la Dic, le trio prétexte des "urgences hors de Dakar". Kondé écroué hier et on roule droit vers la levée de l'immunité des deux députés de BBY, chargés par la Dic et visés dans le réquisitoire du parquet à travers x