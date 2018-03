Fête de l’Indépendance : des milliers de jeunes vont défiler sur la place Faidherbe (vidéo)

Saint-Louis s’apprête à vivre, en grande pompe, une célébration exceptionnelle du 04 avril marquant notre accession à la souveraineté internationale. Pour ce 58e anniversaire, le thème « Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale » a été retenu. De la retraite aux flambeaux, aux expositions sur la place Faidherbe, en passant par les consultations gratuites et les défilés civils et militaires, c’est une communion harmonieuse qui sera suscitée entre le Nation et sa vaillante son Armée en cette édition 2018. En prélude à cette grande fête, Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis s’est entretenu, ce matin, avec le Colonel Mbaye CISSE, le commandant de la zone nord N°2. Il revient sur le choix et la pertinence et déclinant les déférentes activités à cette commémoration.