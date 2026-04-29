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Finances publiques : Le Sénégal réduit son déficit budgétaire à 6,2 % du PIB en 2025

Mercredi 29 Avril 2026

Finances publiques : Le Sénégal réduit son déficit budgétaire à 6,2 % du PIB en 2025
Le Sénégal affiche une amélioration notable de la gestion de ses finances publiques. Selon les dernières données officielles relayées ce mercredi 29 avril 2026, le solde budgétaire du pays s'est établi à -6,2 % du PIB à la fin de l'exercice 2025. Ce chiffre marque un progrès significatif dans la trajectoire de consolidation budgétaire amorcée par les autorités, reflétant une volonté de maîtriser les dépenses tout en optimisant la mobilisation des ressources domestiques.
 

Finances publiques : Le Sénégal réduit son déficit budgétaire à 6,2 % du PIB en 2025

Une trajectoire de réduction du déficit amorcée

 

Cette performance intervient dans un contexte de réajustement des politiques économiques. En ramenant le déficit à 6,2 %, le Sénégal s'éloigne progressivement des pics observés les années précédentes, souvent liés aux chocs exogènes et aux investissements massifs dans les infrastructures.


Cette réduction est le fruit d'une gestion plus rigoureuse des deniers publics et d'une amélioration de l'assiette fiscale, permettant de dégager des marges de manœuvre pour le financement des secteurs prioritaires du programme national de développement.
 

 



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