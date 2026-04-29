Finances publiques : Le Sénégal réduit son déficit budgétaire à 6,2 % du PIB en 2025

Une trajectoire de réduction du déficit amorcée

Cette performance intervient dans un contexte de réajustement des politiques économiques. En ramenant le déficit à 6,2 %, le Sénégal s'éloigne progressivement des pics observés les années précédentes, souvent liés aux chocs exogènes et aux investissements massifs dans les infrastructures.





Cette réduction est le fruit d'une gestion plus rigoureuse des deniers publics et d'une amélioration de l'assiette fiscale, permettant de dégager des marges de manœuvre pour le financement des secteurs prioritaires du programme national de développement.



