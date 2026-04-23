Nomination : La commissaire Mame Farma Ndiaye prend les rênes de la DIC

La commissaire de police Mame Farma Ndiaye vient d'être portée à la tête de la Division des Investigations Criminelles (DIC) sur décision du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé. Elle succède ainsi au commissaire Mamadou Ndiaye Fall, appelé à d'autres fonctions dans le cadre d'une mission internationale.





Un choix stratégique pour la DIC

Connue pour sa rigueur et son expertise au sein de la hiérarchie policière, la commissaire Mame Farma Ndiaye prend les commandes d'une unité d'élite, bras armé de la police judiciaire sénégalaise. Ce changement à la tête de la DIC intervient dans un contexte de renforcement de la sécurité nationale et de modernisation des outils d'investigation. Selon les informations relayées par le quotidien Libération, ce choix confirme la volonté du ministre de miser sur des profils expérimentés pour piloter les dossiers sensibles gérés par cette prestigieuse division.





MS/NDARINFO



