Fleuve Sénégal : Risques d'inondation et de destruction de l'habitat et des cultures agricoles.

Selon les dernières informations du service hydrologique, la situation hydraulique dans la vallée du fleuve Sénégal inquiète encore plus. À Bakel, au soir du jeudi 15 septembre 2022, la situation était de 975, ce vendredi matin elle est de 970 cm côte d'alerte 10m. À Kidira, elle était hier soir à 706 et ce matin 682 côte d'alerte 10m, renseigne nos confrères de Dakaractu.



Par contre, il y a eu crue à Matam d’où 821 enregistrés hier soir et ce matin 822 cm, côte d'alerte 8m. Podor hier soir 487 ce matin 489 côte d'alerte 5m, Richard Toll hier soir 293 ce matin 292 côte d'alerte 3,35m, Dagana hier soir 334 ce matin 334 côte d'alerte 3,50m et enfin à Saint Louis 117cm côte d'alerte 1,75m.