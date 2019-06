Folie meurtrière à Tambacounda: Une deuxième personne égorgée

Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 juin 2019, un berger du nom de Amadou Diallo a tué, en l'égorgeant, un vieux de 76 ans répondant au nom de Demba au village de Sinhiou Baydi, localité située dans le département de Tambacounda.



D’après L’Observateur, le meurtrier ne s’est pas limité à ce seul forfait. En effet, après son acte odieux et barbare, il a pris la fuite pour se retrouver dans une maison à Sinthiou Gaydi. Là, il s’est attaqué au maître des lieux et son épouse blessant l’un au cou et l’autre à la mâchoire. Ce n’est pas tout. Baydi Bâ 76 ans qu’il a croisé sur son chemin, a reçu à son tour un violent coup de coupe-coupe à la tête. Et alors qu’il s'estvidé de son sang , il sera achevé (égorgé) par le berger sanguinaire.



Arrêté plus tard par la brigade de gendarmerie de Tambacounda, Amadou Diallo que d’aucuns présentent comme un malade mental, s’est emmuré dans un silence assourdissant, avant d’évoquer la volonté divine pour expliquer son acte horrible. La gendarmerie a ouvert une enquête.





