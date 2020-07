Fonds Force Covid-19: L'État révèle avoir déjà dépensé 533 milliards 100 millions FCfa

Le ministre des Finances et dui Budget Abdoulaye Daouda Diallo, a indiqué et montré les montants dépensés dans le cadre du Fonds Force Covid-19, avec plus de la moitié des 1000 milliards annoncés, déjà dépensés.