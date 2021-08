France-Guinée : le discret déjeuner de Nicolas Sarkozy chez Alpha Condé

Le 6 août, l’ancien président français a rencontré le président guinéen Alpha Condé en toute discrétion à Conakry. Révélations sur cette visite officiellement « privée ».



Le jet privé dans lequel Nicolas Sarkozy a rejoint Conakry en provenance d’Italie, où il a l’habitude de passer une partie de ses vacances en compagnie de son épouse Carla Bruni et de sa famille, n’aura guère eu le temps de s’éterniser sur le tarmac de l’aéroport de la capitale guinéenne.



Arrivé le 6 août, en fin de matinée, en Guinée, l’ancien président français en est reparti seulement un peu plus de trois heures plus tard. Accueilli à sa descente d’avion – il était le seul passager de l’aéronef par Mohamed Diané, ministre d’État chargé des Affaires présidentielles et de la Défense, Nicolas Sarkozy a déjeuné en tête-à-tête avec le président Alpha Condé.



Jeune Afrique