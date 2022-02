France : L'usine de fabrique du CFA prend feu

L’imprimerie de la Banque de France, dans le Puy-de-Dôme, a pris feu ce mercredi 9 février 2022, d’après des informations du site français l'express. C’est dans cette imprimerie que sont fabriquées des devises comme l’Euro et le CFA.

Selon le site « La Montagne», l’incendie a été maîtrisé aux environs de midi et quatre personnes ont été évacuées. Le site précise que « le feu serait parti d’un laboratoire situé dans un atelier de production dédié au design et pas à la production. Il s’est ensuite propagé au reste du bâtiment et impacté 300 mètres carrés ».

Le site a été évacué et les collaborateurs mis à l’abri. Par ailleurs, le préfet Philippe Chopin s’est rendu à la Banque de France.