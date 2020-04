France: hausse record du nombre de chômeurs qui grimpe de 7,1% en mars

Le nombre de chômeurs de catégorie A a enregistré une hausse record sur un mois en mars (+246 100, soit +7,1%) pour s'établir à 3 732 500, a indiqué Pôle emploi ce lundi 27 avril. Sur le premier trimestre, la hausse reste faible (+0,7%) car ce nombre avait fortement baissé en janvier et février. Du fait d'une diminution du nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite (catégories B, C) l'effectif A, B, C augmente moins fortement en mars (+177.500, soit +3,1%) et reste stable sur le trimestre.