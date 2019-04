"Fraude électorale" : Barthélemy Dias a déposé ses plaintes

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur ne perd pas de temps. Barthélemy Dias, qui avait annoncé une plainte contre Aly Ngouille Ndiaye et ses services, est passé à l'acte.



Selon Les Échos, il a déposé hier à la Raddho, à l'Ums et à Amnesty le document retraçant "le hold-up électoral lors de la présidentielle du 24 février dernier".



Pour rappel, Barthélemy Dias dit soupçonner le ministère de l'Intérieur d'avoir manipulé le fichier électoral et les actes d'état civil pour faire gagner le Président Macky Sall.



