Georges Weah à Dakar, ce mercredi

Le Président de la République du Libéria, Son Excellence Monsieur George Weah, sera à Dakar ce mercredi 14 février 2017, pour une visite de travail et d’amitié.



Il sera accueilli à son arrivée à 17 heures par le Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Macky Sall, à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor.



Les deux Chefs d’État se rendront ensuite au Palais présidentiel où ils s’entretiendront en tête-à-tête sur plusieurs sujets d’intérêt commun.



Cette visite du Président libérien au Sénégal, quelques jours après son investiture, traduit la volonté des deux Chefs d’État de raffermir davantage les liens entre nos deux pays.

Il s'agit d'impulser une nouvelle dynamique aux relations entre le Sénégal et le Liberia afin de les hisser à la hauteur de l'amitié et de l'estime réciproques qui lient les deux dirigeants.



Les Présidents Macky Sall et Georges Weah échangeront sur différents axes de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la pêche, de la promotion des investissements, de l'expérience sénégalaise dans la mise en œuvre des programmes de développement économique et social.



NDARINFO