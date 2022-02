Ghazouani ne sera pas à Paris pour le mini-sommet sur le Sahel organisé par Macron

agence mauritanienne d’information (AMI), c’est le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Ismaël Ould Cheikh Ahmed qui va représenter le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



M. Ould Cheikh Ahmed a quitté Nouakchott mercredi matin, pour se rendre à Paris. De son côté, le président Ghazouani a quitté mercredi la capitale mauritanienne pour Bruxelles en Belgique où il prendra part au Sommet Union Européenne-Union Africaine.



Le président français Emmanuel Macron va réunir mercredi soir un mi-sommet, avec plusieurs dirigeants africains et européens, pour discuter de la présence militaire au Sahel, en particulier au Mali, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ont annoncé mardi l'Elysée et le porte-parole du gouvernement.



Ont été invités à l'Elysée les présidents des pays du G5 Sahel : le Niger, le Tchad et la Mauritanie, à l'exception du Mali et du Burkina Faso, suspendus des instances de l'Union africaine à la suite de coups d'Etat. Seront également présents les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier ceux bordant le golfe de Guinée (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et Bénin), confrontés à une menace terroriste grandissante.



Du côté européen, l'Elysée accueillera les présidents du Conseil européen Charles Michel et de la Commission Ursula Von der Leyen, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, ainsi que les dirigeants des pays participant ou soutenant les différentes opérations sur le terrain comme Takuba (forces spéciales), EUTM (formation militaire) ou la mission de l'ONU Minusma.



Le chef du gouvernement italien Mario Draghi sera présent, mais pas le chancelier allemand Olaf Scholz.