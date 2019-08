Grâce présidentielle pour Khalifa Sall: la date de publication du décret déjà fixée par Macky

Le président de la République, Macky Sall aurait déjà validé la décision de gracier l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall et la date de publication dudit document est déjà fixée. La Rfm qui donne l’information renseigne que le chef de l’Etat aurait dit oui à la décision de libérer l'ex député-maire.



Seulement, renseignent des sources de la radio, la Présidence attend une demande de la part du concerné, Khalifa Sall ou de ses avocats. Selon un membre de l’entourage proche du Président Macky Sall, si Khalifa Sall écrivait aujourd’hui une demande de grâce, il ne passerait pas une nuit de plus en prison.



Autre raison évoquée par le chef de l’Etat dans son refus de faire libérer l’ex-édile de Dakar, c'est les nombreux appels lancés par les Associations et des personnalités pour la libération de Khalifa Sall. « Macky Sall n’aime pas avoir l’impression qu’on lui mette la pression », confie une source.





A rappeler que c'est le Front pour la libération du "détenu politique", Khalifa Ababacar Sall, qui a déposé une demande de grâce pour ce dernier suite à une pétition signée par 500 000 personnes.



Dakarmatin