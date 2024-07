Guet-Ndar : Ousmane SONKO a lancé la 2e édition de la journée "Sétal sunu rééw "

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement lancé ce matin la deuxième journée nationale de Set-Satal à la plcae Chaumière de Guet-Ndar. Accompagné du ministre de l’Hygiène et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et des autorités administratives et locales de la région, il a donné le coup de balai marquant le démarrage officiel des opérations d’investissement humain de cette deuxième journée ‘’sétal sunu rééw’’ .



Des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), du Fonds d’entretien roturier autonome (FERA), des élèves gendarmes et des militaires munis de pelles, de râteaux et autres équipements de nettoiement ont participé à cette opération de nettoyage de la plage de Nguet Ndar et des rues du quartier.



Un dispositif d’engins lourds composé de pelles mécaniques et de camions-bennes a été déployé pour l’évacuation des déchets collectés.