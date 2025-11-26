Guinée-Bissau : tensions extrêmes à Bissau, tirs près du palais présidentiel, Embaló réfugié dans un lieu sécurisé

La situation sécuritaire s’est brutalement dégradée ce mercredi après-midi à Bissau, où des tirs nourris ont éclaté aux abords du palais présidentiel et du siège de la Commission électorale nationale, selon des sources sécuritaires locales et des journalistes sur place.





Ces événements surviennent alors qu’un conseil militaire restreint s’est tenu dans l’après-midi au palais présidentiel sur convocation du président sortant Umaro Sissoco Embaló. D’après des informations obtenues par Confidentiel Afrique, trois généraux présents à cette réunion auraient refusé de se soumettre à un projet de remise en cause des résultats du double scrutin présidentiel et législatif du 23 novembre, dont les tendances donnent une avance significative au candidat de l’opposition, Fernando Dias da Costa.





Toujours selon les mêmes sources, le président Embaló, conscient de sa probable défaite, aurait envisagé des manœuvres pour contester les résultats. Confidentiel Afrique avait déjà rapporté mardi soir que le chef de l’État sortant « savait qu’il avait perdu » et « ne comptait pas abdiquer ».



Ce contexte tendu est aggravé par la présence à Bissau du général guinéen Sékouba Konaté, dont le séjour suscite interrogations et spéculations, tant il apparaît comme une pièce opaque dans le dispositif sécuritaire régional.





Dans la foulée des incidents armés, le président Embaló se serait retranché dans un endroit sécurisé, en attendant une possible exfiltration du territoire national, selon des sources confidentielles proches du dossier.





À l’international, la France suit la situation de près. Des sources diplomatiques indiquent que le président Emmanuel Macron a contacté l’ambassadeur de France à Bissau pour s’enquérir de l’évolution de la situation et des mesures de sécurité à l’égard des ressortissants français.





La Guinée-Bissau, habituée aux coups d’État et aux crises post-électorales, se trouve une nouvelle fois au bord d’une transition incertaine. Les autorités électorales n’ont toujours pas publié les résultats officiels du scrutin, ce qui accentue les tensions sur le terrain.



M.S







