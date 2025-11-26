Plus de 1.200 enfants retirés de la rue en 2025 dans quatre régions (officiel)

Plus de 1.200 enfants en situation de rue ont été retirés cette année dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Thiès et Kaolack, dans le cadre du Projet d’appui institutionnel au système de protection de l’enfant au Sénégal (PAISPES), a annoncé mardi Mbayang Madjiguène Diop, coordonnatrice de la Cellule d’appui à la protection de l’enfance (CAPE).



« Aujourd’hui, c’est plus de 1.200 enfants qui ont été retirés de la rue au niveau des quatre régions, grâce au PAISPES », a-t-elle déclaré lors d’un atelier d’évaluation à mi-parcours du projet, organisé à Mbour.



Selon elle, plusieurs enfants ont pu réintégrer leur famille et le système scolaire, avec des résultats jugés probants à l’issue des missions de supervision conduites par les services compétents.



Les opérations de retrait ont été réalisées en collaboration avec les comités départementaux de protection de l’enfance dans les régions concernées, a précisé Mme Diop.



Elle a également annoncé la réhabilitation complète du centre Gindi, transformé en centre de référence sous-régional pour la prise en charge des enfants en détresse et la formation des travailleurs sociaux.



Le conseiller technique du ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Omar Samb, a salué les résultats du PAISPES tout en soulignant que des défis subsistent dans la lutte contre le phénomène des enfants de la rue.



Avec APS

