Guinée : les comptes bancaires de certaines entités publiques et d’ex-ministres gelés (CNRD)

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 9 septembre par la télévision nationale, le Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) a décidé du gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes bancaires relatifs aux entités suivantes :



– Les établissements publics à caractère administratif et commercial existants dans tous les départements ministériels et à la présidence; les programmes et projets d’initiative présidentielle. A ceux-ci s’ajoutent les membres du gouvernement sortant ainsi que les hauts fonctionnaires administrateurs et régies financières de l’État.



Le communiqué signé du Colonel Mamady Doumbouya précise que ces mesures qui visent à préserver les intérêts du pays entre en vigueur à compter de la publication du présent communiqué.



Il a indiqué que la Banque Centrale de la République de Guinée ( BCRG), les banques primaires et les établissements financiers sont chargés de l’application rigoureuse de cette décision. « Tout contrevenant sera tenu comme responsable et en subira toutes les conséquences »