Habré testé positif au covid-19 et admis aux urgences

L’ancien président tchadien, Hissein Habré, a été testé positif à la Covid-19. C’est du moins ce que renseigne sa femme, Mme Fatimé Raymonne Habré, à travers un communiqué parvenu à Emedia. Il serait même admis aux urgences à cause des complications liées au diabète et à l’hypertension. Réagissant à cette information, sa femme a soutenu : « Le Président Habré est conscient et les médecins se sont mobilisés pour le soigner. Le Président Macky Sall, informé, a immédiatement mobilisé les moyens humains pour diligenter les soins. Je le remercie au nom de toute notre famille ».



Selon son épouse, le Président Habré est dans un hôpital public sénégalais qui dispose d’un plateau technique de qualité à même de traiter un cas aussi sérieux. Après avoir sollicitée des douas pour le rétablissement de son mari, Mme Habré a demandé aux médias de comprendre que traversant des moments très difficiles, elle ne peut répondre à leurs sollicitations. « Notre urgence est médicale », a déclaré Mme Fatimé Raymonne Habré.



Il faut rappeler qu’au début de la pandémie, Hissein Habré, avait été placé, le 7 avril 2020 en résidence surveillée pour 60 jours à cause des risques pour sa santé et de son âge avancé. A cause de la gravité de la 3e vague, ses avocats ont formulé la même demande mais en vain.