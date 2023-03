Hadjibou Soumaré, la question à 7,9 milliards qui fâche le Palais

Le président Macky Sall a-t-il remis 12 millions d’euros des sénégalais à Marine Le Pen ? En tout cas, c’est la question que lui pose Hadjibou Soumaré qui semble détenir des informations sur la question.



«Avez-vous donné récemment de l’argent à une personnalité politique française? Dans l’affirmative, est-ce un montant de 12 millions d’euros, soit environ 7,9 milliards FCfa, argent d’un pays catalogué pays pauvre très endetté. Surtout quand on sait que la haine et le rejet de l’autre ont toujours été utilisés par le parti, comme véhicule d’une ascension politique ?», demande Hadjibou Soumaré à Macky Sall, dans une lettre ouverte.



Pour l’instant, aucune réaction du palais présidentiel, ni aucune réponse. Du côté du parti présidentiel, Birame Faye est monté au créneau. Membre de la «Task Force républicaine», il s’en est pris à l’ex premier ministre. «Hadjibou Soumaré, inspecteur du Trésor, ancien ministre du Budget et ancien Premier ministre, sait très bien que c’est impossible au président de la République d’offrir 7 milliards FCfa à une personne. L’intention de nuire est manifeste mais cette accusation caricaturale le décrédibilise», dit le responsable de l’Apr, par ailleurs Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile.



REWMI