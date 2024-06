Hajj 2024 : neuf vols sur les 11 programmés ont déjà transporté 3.500 pèlerins, selon Malick Ndiaye

"Seuls deux vols opérés par Air Sénégal, ont eu du retard, même s’il ne devrait pas y avoir de retard", a expliqué le ministre.



Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens Malick Ndiaye a indiqué que neuf vols sur les onze programmés, sont déjà partis à la Mecque avec 3.500 pèlerins.



”Sur les 11 vols qui ont été programmés pour partir, les neuf sont partis à temps, avec plus de 3.500 pèlerins“, a dit M. Ndiaye qui s’était rendu samedi, un peu tard dans la soirée à l’Aéroport international Blaise Diagne.



Selon lui, “seuls deux vols opérés par Air Sénégal, ont eu du retard, même s’il ne devrait pas y avoir de retard“.



”Aujourd’hui (samedi), au total, il reste 270 passagers qui doivent partir dès demain (dimanche). Et donc, à partir de lundi la situation revient à la normale“, a-t-il rassuré.



L’officiel précise que les pèlerins du premier vol qui a accusé du retard, ont été logés dans un hôtel de la place.



Par la suite, ”une alternative a été trouvée pour qu’ils (les pèlerins), puissent partir comme convenu ce matin (samedi) et en début d’après-midi“, a-t-il poursuivi, notant qu’ “ils sont tous partis en plus de 20 autres passagers“.



Le ministre explique qu’un aéronef loué et qui a tardé à rejoindre Dakar, a été à l’origine du retard des deux vols prévus.



Il a promis des mesures pour redresser la compagnie aérienne nationale Air Sénégal.



Des passagers du vol A1 B d’Air Sénégal devant se rendre à La Mecque pour le pèlerinage sont tous cloués à Dakar faute de vol disponible, depuis vendredi dernier.