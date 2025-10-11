Hajj 2026 : De nouvelles mesures sanitaires imposées par l’Arabie saoudite

Le ministère saoudien de la Santé a introduit de nouvelles conditions sanitaires pour les pèlerins souhaitant accomplir le Hajj 2026, a annoncé vendredi la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’islam du Sénégal (DGP) dans une note officielle.





Tout candidat au pèlerinage devra désormais présenter un certificat médical délivré par un médecin agréé par le ministère sénégalais de la Santé, attestant de l’absence de certaines pathologies jugées incompatibles avec les rigueurs du Hajj, a précisé Mahamed Mansour Ndiaye, délégué général adjoint.





Parmi les affections concernées figurent l’insuffisance grave d’un organe vital (cœur, poumons, foie, reins), les troubles neurologiques ou psychiatriques sévères affectant les fonctions cognitives ou entraînant un handicap moteur important, la démence liée à un âge avancé, la grossesse à risque ou en cours au-delà du premier trimestre, ainsi que les cancers actifs nécessitant un traitement (chimiothérapie, biothérapie, radiothérapie).





Les maladies infectieuses actives comme la tuberculose ou les fièvres hémorragiques, ainsi que les situations d’immunodépression grave dues à des traitements médicaux, figurent également parmi les critères d’exclusion.





Ces mesures visent à protéger la santé des pèlerins et à prévenir les risques sanitaires durant ce rassemblement religieux de grande ampleur.





La DGP informe également que la phase de pré-inscription au Hajj 2026 a démarré depuis le 1er octobre 2025 dans toutes les agences de la Banque Islamique du Sénégal à travers le pays. Elle invite les voyagistes et les futurs pèlerins à se conformer strictement aux nouvelles exigences pour garantir leur éligibilité.





