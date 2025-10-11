Notation souveraine : Le Sénégal conteste la décision de Moody’s et défend la solidité de son économie

Le gouvernement sénégalais a vivement réagi à la décision de l’agence de notation Moody’s d’abaisser la note souveraine du pays de B3 à Caa1, une décision jugée « spéculative, biaisée et injustifiée » par le ministère des Finances et du Budget.





Dans un communiqué transmis à la presse, le département dirigé par Cheikh Diba déclare avoir pris connaissance « avec regret » de cette évaluation de Moody’s, rendue publique ce 10 octobre 2025, et dénonce une démarche « fondée sur des hypothèses subjectives et des sources non dévoilées ».



« Cette nouvelle note ne reflète ni la réalité des fondamentaux économiques du pays, ni les mesures de politique publique mises en œuvre pour consolider la stabilité budgétaire et renforcer la soutenabilité de la dette », affirme le ministère.





Le ministère met en avant les efforts de redressement engagés à travers le Plan de Redressement Économique et Social (PRES), déjà en cours d’exécution. Il cite notamment l’adoption par l’Assemblée nationale d’un nouveau Code des investissements et la révision du Code général des impôts, visant à améliorer la mobilisation des ressources et à encourager les investissements privés.





Le communiqué souligne également la maîtrise de l’exécution budgétaire, avec un déficit estimé à 588 milliards FCFAà fin juin et un taux d’exécution des recettes à 50 %, en ligne avec un objectif de déficit de 7,8 % du PIB pour 2025, et une trajectoire visant 5,0 % en 2026.





Le ministère critique la publication de Moody’s, estimant qu’elle manque de rigueur et appelle l’agence à faire preuve « d’objectivité et de responsabilité », en s’appuyant sur des données tangibles et des critères transparents.



« De telles initiatives hasardeuses (...) viennent confirmer la ligne de conduite douteuse de Moody’s envers le Sénégal depuis plusieurs mois », déplore le ministère, qui appelle à une lecture plus équilibrée de la situation macroéconomique du pays.





Selon les autorités sénégalaises, la robustesse des fondamentaux économiques du pays se manifeste à travers la diversification des sources de financement, les réformes structurelles en cours, le développement du secteur énergétique, et une amélioration du climat des affaires.





Le ministère assure que le Sénégal reste pleinement engagé dans la discipline budgétaire, la transparence, et le respect de ses engagements financiers, et invite les partenaires et investisseurs à se baser sur « des informations fiables et des analyses équilibrées » pour apprécier la réalité de la situation économique.





