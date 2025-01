Houle dangereuse sur le littoral sénégalais jusqu'au samedi

Une houle dangereuse pouvant dépasser 2,5 mètres est attendue sur le littoral sénégalais, ce jeudi, à partir de 18 heures jusqu’à samedi, a-t-on appris de Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



»Cette alerte de houle dangereuse sera de mise, dès ce jeudi à partir de 18 heures jusqu’à samedi, entre la grande côte et la petite côte’’, a dit M. Camara à l’APS.



Il a invité »tous les usagers de la mer à prendre toutes les précautions contre cette houle dangereuse qui pourrait causer d’importants dégâts du côté de la navigation et des activités liées à la pêche’’.