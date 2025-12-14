Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
ISEM/UGB : lancement de la rentrée académique 2025-2026

Dimanche 14 Décembre 2025

L’Institut supérieur d’économie et de management (ISEM) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a organisé, samedi, un amphithéâtre de rentrée à l’intention des nouveaux étudiants, en vue de leur présenter le fonctionnement du système universitaire, a indiqué son directeur, le professeur Papa Yona Boubacar Mané.
 

« Nous sommes réunis pour accueillir les nouveaux bacheliers orientés à l’ISEM et leur expliquer le système LMD (Licence-Master-Doctorat), ainsi que les règles de fonctionnement de l’institut », a-t-il déclaré à cette occasion.
 

Selon lui, l’entrée à l’université marque un changement important pour les nouveaux étudiants, qui doivent s’adapter à un nouvel environnement académique.
 

Il a souligné l’importance, pour ces derniers, de disposer de repères clairs sur la vie universitaire, précisant que ce type de rencontre vise à leur fournir les informations nécessaires à leur intégration académique.
 

Le professeur Mané a indiqué que l’amphithéâtre de rentrée avait pour objectif de favoriser les échanges entre nouveaux et anciens étudiants, afin de faciliter leur intégration au sein de l’institut.
 




