Saint-Louis : Lancement du projet "Athletics for Future" pour booster le leadership des filles par le sport

Le projet Athletics for Future, qui promeut l’athlétisme comme vecteur de leadership féminin, a été officiellement lancé ce jeudi à Saint-Louis, en présence des autorités éducatives, des partenaires techniques et de représentants d’organisations communautaires de base.



La randonnée pédestre organisée pour l’occasion a mobilisé de nombreux élèves et encadreurs venus célébrer ce programme initié par Plan International.





Ce projet vise à renforcer la place des jeunes filles dans le sport scolaire, en particulier l’athlétisme, tout en luttant contre les violences basées sur le genre, les inégalités et les stéréotypes. Il est mis en œuvre dans cinq établissements ciblés du département de Saint-Louis : deux collèges, un lycée et deux centres de formation.





Mafall Der, secrétaire général de l’inspection d’académie, a salué une initiative qui allie éducation et sport pour favoriser le développement personnel et académique des filles. "Ce projet va encadrer, former et éveiller les élèves, filles comme garçons, à travers des modules axés sur le leadership, les compétences de vie et la lutte contre les violences", a-t-il indiqué.





Pour Papa Sidy Diop, coordonnateur du Pôle Nord de Plan International, il s’agit aussi de "réaffirmer la lutte contre les violences basées sur le genre et de développer les compétences des filles en vue de leur autonomisation sociale et professionnelle".





Demba Sangharé, président du Gmo et délégué de quartier, a quant à lui salué une "action structurante", mettant en lumière l’inclusion des jeunes filles dans le sport comme levier d’émancipation et de réussite scolaire.



Il s’est également réjoui que Saint-Louis, au même titre que Dakar, figure parmi les pôles pilotes du projet.



