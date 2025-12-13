Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Pétrole et gaz : le lycée de Fanaye remporte un concours de génie en herbe à Saint-Louis

Samedi 13 Décembre 2025

Pétrole et gaz : le lycée de Fanaye remporte un concours de génie en herbe à Saint-Louis

Le lycée de Fanaye, situé dans le département de Podor, a remporté vendredi la finale de l’édition 2025 du concours de génie en herbe ‘’Pétro-génie’’, une compétition régionale visant à sensibiliser les élèves aux sciences et métiers du secteur des hydrocarbures.
 

En finale, l’équipe de Fanaye a battu celle du lycée Aéré Lao sur un score serré de 180 à 170. Les demi-finalistes, le lycée de Maka Diama et le collège privé Didier Marie, ont été éliminés respectivement par les deux finalistes.
 

Lancé le 26 novembre par l’Inspection d’académie de Saint-Louis en partenariat avec la société nationale PETROSEN, le concours a réuni 40 équipes issues des différentes inspections de l’éducation de la région.
 

« Ce concours a permis aux élèves et enseignants de mieux comprendre les enjeux liés aux métiers du pétrole et du gaz », a déclaré l’Inspecteur d’académie, Abdoulaye Wade.
 

Le directeur général de PETROSEN Holding, Alioune Guèye, a salué la qualité des échanges et l'engagement des jeunes : « Ce secteur constitue un levier de développement. La jeunesse doit être consciente des enjeux pour pouvoir assurer la relève. »
 

Les prix remis incluent une enveloppe de 200.000 francs CFA et un trophée pour les vainqueurs, 150.000 FCFA pour les finalistes, et 100.000 FCFA pour chacun des demi-finalistes.

Avec l’APS
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.