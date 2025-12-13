Pétrole et gaz : le lycée de Fanaye remporte un concours de génie en herbe à Saint-Louis

Le lycée de Fanaye, situé dans le département de Podor, a remporté vendredi la finale de l’édition 2025 du concours de génie en herbe ‘’Pétro-génie’’, une compétition régionale visant à sensibiliser les élèves aux sciences et métiers du secteur des hydrocarbures.





En finale, l’équipe de Fanaye a battu celle du lycée Aéré Lao sur un score serré de 180 à 170. Les demi-finalistes, le lycée de Maka Diama et le collège privé Didier Marie, ont été éliminés respectivement par les deux finalistes.





Lancé le 26 novembre par l’Inspection d’académie de Saint-Louis en partenariat avec la société nationale PETROSEN, le concours a réuni 40 équipes issues des différentes inspections de l’éducation de la région.





« Ce concours a permis aux élèves et enseignants de mieux comprendre les enjeux liés aux métiers du pétrole et du gaz », a déclaré l’Inspecteur d’académie, Abdoulaye Wade.





Le directeur général de PETROSEN Holding, Alioune Guèye, a salué la qualité des échanges et l'engagement des jeunes : « Ce secteur constitue un levier de développement. La jeunesse doit être consciente des enjeux pour pouvoir assurer la relève. »





Les prix remis incluent une enveloppe de 200.000 francs CFA et un trophée pour les vainqueurs, 150.000 FCFA pour les finalistes, et 100.000 FCFA pour chacun des demi-finalistes.



Avec l’APS



