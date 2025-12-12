UGB : 30 enseignants de l’UFR2S promus au CAMES en 2025

LUFR des Sciences de la Santé (UFR2S) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a célébré hier jeudi, ses enseignants agrégés du CAMES, ses retraités et ses disparus, lors d’une cérémonie d’hommage présidée par le recteur.





« C’est une journée d’hommage à ceux qui ont marqué l’histoire de notre UFR : nos agrégés, nos retraités et nos illustres disparus. Au-delà de la qualité académique, nous avons voulu saluer les valeurs d’humilité et de reconnaissance, essentielles dans les études médicales », a déclaré le processeur Adama Kane, doyen de l’UFR.





Créée en 2010, l’UFR2S a diplômé sa première promotion de médecins généralistes en 2019. Elle forme actuellement des spécialistes dans plusieurs disciplines comme la chirurgie, la gynécologie et d’autres branches paramédicales.



« Nous avons lancé hier notre première promotion de chirurgiens généralistes entièrement formés à Saint-Louis », a précisé Pr Kane.





Le directeur a également salué les performances académiques de l’UFR2S au niveau africain. « Près de 30 enseignants ont été promus cette année aux différents grades du CAMES, dont plusieurs comme majors de promotion. C’est le fruit d’un encadrement de qualité », a-t-il souligné.





Face à l’essor de l’UFR et au nombre croissant de spécialités médicales, Pr Kane a lancé un appel à l’État pour la création d’un hôpital de niveau national dans la zone nord.



« L’hôpital régional nous accompagne, mais il devient étroit. Nous plaidons pour une structure plus adaptée au niveau de formation atteint par notre institution », a-t-il insisté.





Il a enfin salué le partenariat efficace avec les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur, ainsi que les efforts pour offrir des bourses aux étudiants, en vue de décentraliser les soins au-delà de Dakar.





