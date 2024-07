Ibrahima SY: «depuis 1965, seule la prison de Saint-Louis a été construite au Sénégal »

Les établissements pénitenciers au Sénégal souffrent de surnombre à cause de plusieurs facteurs.



Lors du dialogue sur la justice, les ‘assissards’ ont soulevé le sujet pour trouver des solutions à la problématique des prisons sénégalaises.



Lors d’une émission sur la télévision nationale traitant la question, l’ancien régisseur de prison Ibrahima SY, révèle que toutes les prisons du Sénégal étaient d’anciens bâtiments coloniaux qui ont servi à d’autres desseins et qui ont été transformés en prison à l’exception de celle de Saint Louis.



«Depuis la création de l’administration pénitentiaire, on a construit une seule prison, c’est celle de Saint-Louis. Ça. Tout le reste, ce sont des bâtiments qui ont été transformés en prison. Prenons l’exemple du camp pénal, c’était un lazaret (ndlr : établissement où l’on isole les sujets suspects de contact avec des malades contagieux). C’est devenu le camp pénal en 1945. La prison de Rebeuss, c’étaient des chevillards, l’ancêtre des bouchers. Celle de Kaolack était une écurie coloniale, je peux citer beaucoup d’autres », révèle-t-il.



Ceci soulève la problématique de l’adéquation des lieux de privation aux besoins des prisonniers dans ces lieux.



