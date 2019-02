Idrissa Seck voulait être président du HCCT, selon Moustapha Diakhaté

Le ministre-chef de cabinet du président de la République a révèle l’origine de la brouille entre Idrissa Seck et Macky Sall. Dans un post intitulé «Dissolution du Haut Conseil pour les collectivités territoriales (Hcct), Moustapha Diakhaté informe que le candidat de la coalition Idy 2019 lorgnait le fauteuil du président du Hcct.



«Il ne dirait qu’Idrissa Seck qu’énumérer toutes ses absurdités est chose impossible, car chacune de ses sorties médiatiques est un abîme de malhonnêteté. De toutes les inconduites d’Idrissa Seck, celle-là est la plus ridicule. En effet, la cause de sa brouille avec Macky Sall vient du seul fait qu’il n’a pas obtenu, après avoir perdu la Sénat en raison de sa dissolution, la présidence de cette station qu’il dénonce », a écrit le ministre-chef de cabinet du président Macky Sall dans sa publication et reprise par "Les Echos".