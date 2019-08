Imam Kanté : "Sonko est en train d’apporter une contribution significative à l’exercice de Bonne Gouvernance"

« Je trouve que Sonko est en train d’apporter une contribution significative à l’exercice de Bonne Gouvernance notamment des RN au Sénégal », Imam Kanté à travers une publication Facebook, s’est exprimé sur le cas Sonko, le phénomène de la politique au Sénégal.



Pour le prêcheur, « On peut ne pas être d’accord avec lui sur certaines positions, quoi de plus normal dans un état qui garantit la liberté de conscience et d’expression, mais il oblige le gouvernement à s’expliquer, ce qui est une très bonne chose et qui fait avancer la question de la transparence ».



Imam Kanté dira que « Le gouvernement a le devoir constitutionnel de rendre compte de ses actes et doit le faire non pas sur la défensive mais dans la sérénité et la volonté sincère d’informer le citoyen. »