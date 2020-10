Immigration clandestine : les 10.000 sentinelles invitent les autorités de Saint-Louis à " créer les conditions favorables pour que les jeunes puissent rester … "

« Aucun mot ne saurait décrire notre peine. Notre tristesse est immense et notre douleur incommensurable. Nous pleurons tous nos frères disparus. Nous compatissons et partageons la peine des familles éplorées », a déclaré la plateforme 10.000 sentinelles pour Saint-Louis.



« Pas plus tard qu’avant-hier, nous alertions sur la recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine. Nous réitérons notre appel aux autorités à créer les conditions favorables pour que les jeunes puissent rester, travailler et réussir dans ce pays », ont-ils déclaré les membres à travers un communiqué.



Ils exhortent les autorités à « écouter les cris silencieux de cette jeunesse désespérée. Leur vaine tentative de rejoindre « L’Eldorado » n’est que le reflet de leur désespoir »



« Des soutiens de famille, des espoirs de tout un quartier, toute une ville, de toute une Nation sont partis à jamais.

Le sentiment d’impuissance nous traverse pendant que nos cœurs sont endoloris par ces lourdes pertes », ont-ils conclu avant de prier pour le repos des âmes de victimes au paradis.



Il faut rappeler que ce mouvement de jeunes Saint-Louisiens milite en faveur du départ du maire Mansour FAYE en jugeant son magistère comme un échec.



