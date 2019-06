Incendie à Louga : une vingtaine de maisons brulées

Un incendie s’est déclaré lundi soir à Médina garage, un quartier de Louga, ravageant une vingtaine de maisons et occasionnant d’"importantes’’ pertes matérielles, a appris l’APS.



L’incendie dont la cause reste inconnue, s’est produit en fin d’après-midi, vers 19 heures. Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à éteindre le feu d’une rare violence.



Plusieurs concessions dont la plupart ont des toits en chaume ou en zinc ont complétement brûlé, faisant de nombreux dégâts matériels.



Les agents des sapeurs-pompiers ont promis de donner, dans la journée, des détails sur les causes de l’incendie.



