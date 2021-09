Inscription sur les listes électorales à Saint-Louis : le bilan à 5 jours de la clôture des opérations

A cinq jours de la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorale, 4.200 opérations ont été enregistrées dans le département de Saint-Louis, dont 2052 dans la commune et 2175 dans l’arrondissement de Rao à 5 jours . Pour la Commune de Saint-Louis, 1500 inscriptions, 414 modifications et un changement de statut ont été notés, selon le Préfet Modou NDIAYE, joint par la Rédaction.



Une présence effective de représentant de l’Apr, du Pastef et Pds a été enregistrée durant les travaux.



Pour le retrait des cartes biométriques Cedeao, un stock de 1601 est souffrance à Saint-Louis et 332 à Rao. Il s’agit de cartes d’identité issues de la refonte de 2017 et de la révision de 2018.



NDARNFO.COM