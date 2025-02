Insolite | Une naissance en plein vol entre Dakar et Bruxelles

Une naissance insolite s’est produite à bord d’un avion de la compagnie Brussels Airlines reliant Dakar à Bruxelles. Une passagère a accouché en plein vol, avec l’aide du personnel navigant et de quelques passagers.



C’est une petite fille qui a vu le jour ce vendredi 14 février 2025, alors que l’avion était à destination de la capitale belge, selon Rtl Info et la compagnie belge sur sa page Facebook. Sa mère, autorisée à prendre l’avion malgré sa grossesse avancée, a ressenti les premières contractions peu après le décollage.



Rapidement, une hôtesse de l’air, une infirmière et un médecin présents parmi les passagers se sont mobilisés pour l’assister.



Grâce à cette équipe improvisée, la naissance s’est déroulée sans encombre, lui offrant une entrée dans le monde des plus remarquables, au-dessus des nuages.



Une expérience peu banale, car, par précaution, les compagnies n’autorisent plus à bord les femmes enceintes à partir de la 36e semaine de grossesse.



Le Soleil