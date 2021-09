Internet, réseaux sociaux : Le Fatwa de Serigne Mountakha Mbacké aux Sénégalais

Lors de la Cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, tenue ce lundi 27 septembre dans la ville sainte, le Khalife des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a fait une déclaration plein d’enseignements. Son Fatwa, le guide religieux l’a réservé au phénomène des réseaux sociaux, dont l’usage pose souvent problème au Sénégal.





« A cause de l’Internet et des réseaux sociaux, beaucoup de jeunes ne suivent plus leurs études, ils ne respectent plus les recommandations de l’islam comme il se doit », a déploré Serigne Mountakha Mbacké. Pour le Khalif des Mourides, rapporte le soleil, beaucoup d’amitiés et de ménages sont brisés à cause de ces réseaux sociaux.



« On a tendance à y publier des images obscènes et parfois discriminatoires. Ce qui n’est pas conforme à nos valeurs (…) Il faut suivre les enseignants de Serigne Touba ainsi que les valeurs cardinales de l’islam », a aussi regretté Serigne Mountakha Mbacké.



Une déclaration qui devrait pousser plusieurs sénégalais à méditer sur l’utilisation qu’ils font des réseaux sociaux.



SENENEWS