Interpol valide un mandat d’arrêt contre Madiambal Diagne

L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), dont le siège est basé à Lyon, a validé l’exécution du mandat d’arrêt international visant le journaliste sénégalais Madiambal Diagne, selon des informations rapportées par Libération. Cette décision ouvre la voie à une éventuelle arrestation du mis en cause, actuellement en France.





Le mandat avait été émis par le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), dans le cadre d’une enquête en cours. Le journaliste est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux en bande organisée et complicité. Ces poursuites s’appuient notamment sur un rapport de la Cour des comptes publié en novembre 2020, qui met en cause une société lui appartenant.





Madiambal Diagne a quitté le Sénégal malgré une interdiction de sortie du territoire. Il affirme n’avoir jamais été notifié de cette mesure. Pour les juges, ce départ constitue une violation flagrante des restrictions judiciaires.





Ses avocats avaient saisi la Chambre d’accusation financière de la Cour d’appel de Dakar pour contester le mandat, le jugeant « illégal » et attentatoire aux droits de la défense. Mais l’aval donné par Interpol semble réduire les chances d’un sursis.





Parallèlement, les investigations du PJF se sont élargies au cercle proche du journaliste. Son épouse, ses deux enfants et un ami ont été arrêtés après son départ pour la France. Tous ont été placés sous mandat de dépôt à Dakar.





