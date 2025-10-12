Connectez-vous
Fièvre de la vallée du Rift : 15 décès enregistrés sur 138 cas confirmés à Saint-Louis

Dimanche 12 Octobre 2025

La direction régionale de la Santé a recensé 15 décès à Saint-Louis parmi 138 cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift (FVR), selon son dernier bilan quotidien.

La même source précise que la région dont les cinq districts sanitaires sont tous affectés par l’épidémie, compte 17 cas simples, 91 guéris et 4 hospitalisations.
 
Le premier cas de fièvre de la vallée du Rift a été enregistré à Saint-Louis le 21 septembre dernier.

APS
 
 


