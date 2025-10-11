Connectez-vous
À Ndioum, PASTEF forme la jeunesse à la citoyenneté locale

Samedi 11 Octobre 2025

La Section communale de PASTEF à Ndioum a organisé ce samedi une journée d’échange citoyen à l’hôtel Mbathor, autour du thème : « Fonctionnement et rôles de la municipalité ». Une centaine de participants, en majorité des jeunes de la commune, ont pris part à cette activité, marquée par une forte participation et des échanges dynamiques.
 

Parmi les personnalités présentes figuraient les responsables politiques locaux Alassane Sileye Ndiaye et Ousmane Sakho, venus témoigner leur soutien à cette initiative d’éducation citoyenne.
 

La rencontre a été ouverte par un représentant de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), qui a rappelé aux jeunes l’importance de se familiariser avec les services publics disponibles pour leur insertion professionnelle. Il a notamment détaillé les démarches d’accès aux dispositifs de formation et de financement proposés par l’agence.
 

La session principale a été animée par Iba Kane, ancien Secrétaire municipal de Ndioum, qui a livré une communication claire sur les missions, les compétences et le fonctionnement des municipalités. Son intervention a suscité de nombreuses questions, illustrant l’intérêt des jeunes pour les enjeux de gouvernance locale.
 

À l’issue de la journée, Mamadou Sène, coordonnateur de PASTEF Section Ndioum, s’est félicité de l’engagement des participants : « Aujourd’hui, notre jeunesse a eu l’opportunité de renforcer ses connaissances sur les enjeux de la gestion municipale. C’est un pas important vers une participation plus active à la vie publique locale. »
 

De son côté, le formateur Iba Kane a salué l’initiative et la qualité des échanges : « La municipalité est le premier niveau de contact entre les citoyens et l’État. Mieux la connaître, c’est mieux défendre ses droits et mieux s’impliquer. »
 



