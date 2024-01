Invalidation de la candidature de Karim WADE : à Saint-Louis, les libéraux préparent leur plan de guerre

À Saint-Louis, la fédération du Parti Démocratique Sénégalais (Pds), les partis et mouvements affiliés se disent "indignés" après l'invalidation de la candidature de Karim WADE par le Conseil constitutionnel. " C'est une preuve de la régression démocratique et du recul à tous les niveaux du Sénégal et dont l'unique artisan et le président Macky Sall", lâche Djibril SAKHO, le secrétaire général de la fédération lors d'une assemblée générale tenue hier. Les libéraux de Saint-Louis demandent à la direction du parti " d'engager une grande coalition avec l'opposition" et réclament le retour immédiat de leur candidat Karim WADE au Sénégal.