Invitation d’Ousmane Sonko aux USA : L’ambassade apporte des précisions

Le leader de Pastef avait déclaré hier (jeudi) qu’il était invité par l’ambassadeur des Etats Unis au Sénégal pour célébrer la fête de l’indépendance de l’Amérique pays de l’Oncle Sam qui devait être célébrée le 4 juillet de chaque année. Dans un post sur Facebook, l’ambassade des Etats Unis brise le silence et précise. « Cette année, l’Ambassade des États-Unis à Dakar célèbre la fête nationale des États-Unis en février. Cette cérémonie est un geste de Teranga américaine envers nos partenaires sénégalais, un moment de retrouvailles entre amis et une occasion de s’en faire de nouveaux« , lit-on sur facebook.





Le texte poursuit : « nous adressons nos vifs remerciements à tous nos invités, nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de vous montrer notre reconnaissance pour ce partenariat. Comme l’Ambassadeur Mike l’a dit, ‘Nos partenariats à travers le monde, y compris notre amitié très spéciale avec le Sénégal, sont résolument axées sur la promotion de nos visions communes de paix, de prospérité, et de gouvernance démocratique forte.’ »



« Bien qu’elle soit en général célébrée le 4 juillet, notre célébration de la fête nationale se fait cette année en février parce que juillet coïncide aussi avec la saison des pluies au Sénégal et est une période pendant laquelle beaucoup de nos amis sont absents du Sénégal« , ajoute la note.



Rappel



« Je terminerai enfin par souhaiter au peuple américain une bonne fête d’anniversaire. Aujourd’hui, j’aurai du être à l’ambassade des Etats Unis sur l’invitation de l’ambassadeur pour célébrer avec ce grand peuple sa fête d’indépendance« , a déclaré Ousmane Sonko.