Ismaïla Kamby, du Mouvement «Génération Sacrifiée» : «Madiambal Diagne, nouvel envoyé spécial du 3e mandat de Macky Sall»

Dans une émission de la 7tv, Madiambal Diagne qui est parmi les «défenseurs» de la troisième candidature du Président de la République, Macky Sall ne fait pas les choux gras du mouvement «Génération sacrifiée». À travers son coordonnateur, Ismaïla Kamby, ce mouvement citoyen n’a pas hésité à taxer Madiambal Diagne «d’envoyé spécial du troisième mandat» de Macky Sall.



«Madiambal Diagne, journaliste clairement affilié au Palais, nous gratifie d’une prestation télévisée, indigne de la profession, où il se dit partisan de la «non limitation des mandats», après nous avoir dit exactement le contraire. Les vidéos sont là pour nous le confirmer», a-t-il déploré.



Dans un communiqué, le mouvement souligne que face au «boycott» des médias par les cadres du Parti de l’Alliance pour la République (Apr) qui, selon Ismaïla Kamby, il a été certainement demandé à Madiambal Diagne de «monter au créneau pour contrer la perception bien ancrée dans la conscience populaire que Macky Sall a trahi ses compagnons dont Alioune Badara Cissé, Aminata Touré, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Bâ, Omar Youm, Maxime Ndiaye, Boun Abdallah Dione». Selon Ismaïla Kamby, «dans la tentative d’un impossible troisième mandat de Macky Sall, vous jouez aux barbouzes.



Ce journalisme nauséabond horripile les Sénégalais. On se souvient encore de votre altercation avec Thierno Lô sur l’argent que vous aurez remis Abdoulaye Wade en son temps. Nous sommes, mais nous n’avons pas oublié. Il est temps que les citoyens normaux, et la jeunesse en particulier, démasquent les journalistes téléguidés comme vous.



Sachez-le une fois pour toute, nous sommes prêts à faire barrage au troisième mandat de Macky Sall comme nous l’avons fait pour Abdoulaye Wade, au prix de nos vies. Quant à vous, votre versatilité n’honore pas la profession du journalisme», ont conclu Ismaïla Kamby et ses camarades.



Tribune