JOAL : 30 candidats à l’émigration arrêtés dont 2 femmes avec leurs bébés

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, la Brigade territoriale de Joal a procédé à l’arrestation de 30 candidats dans la nuit du 16 septembre. Parmi eux, on compte deux femmes accompagnées de leurs bébés. En plus de 12 Sénégalais, il y a 12 Guinéens, 2 Maliens et 4 Gambiens.



Depuis l’appel du Chef de l’Etat pour une dénonciation de toute organisation d’un voyage clandestin, les arrestations de candidats se multiplient.





EMEDIA